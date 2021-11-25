В столице продолжается демонтаж рекламных конструкций, портящих лик города

Управление землепользования и строительства, "Бишкекглавархитектура" совместно с районными администрациями продолжают демонтировать рекламные конструкции, установленные на центральных улицах Бишкека без соответствующих разрешительных документов. Пресс-служба мэрии сообщает о 312 демонтированных штендерах, баннерах и вывесках.

Рекламные конструкции были ликвидированы в Свердловском, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах.

В Свердловском районе демонтировано 118 конструкций. Они находились на проспекте Чуй (от улицы имени Торокула Айтматова до улицы Курманжан Датки), а также на улице Болота Мамбетова на том же промежутке.

В Ленинском районе убрали 46 рекламных конструкций. Все они ранее были установлены на проспекте Манаса в промежутке от проспекта Чуй до улицы имени Исы Ахунбаева.

В Октябрьском районе демонтировано 84 конструкции. Они располагались на улице Байтик Баатыра (от Семетея до улицы Магистральной), и вдоль проспекта имени Чынгыза Айтматова (от Семетея до улицы имени Исы Ахунбаева).

В Первомайском районе убрали 64 конструкции. Все они были расположены вдоль проспекта Манаса (от улицы имени Исы Ахунбаева до проспекта Чуй).

По статье 277 Кодекса КР "О нарушениях" оформлено 10 протоколов на сумму 112500 сомов.

Горожан просят убрать самовольно установленные рекламные конструкции. В противном случае соответствующие службы вынуждены будут демонтировать их и наложить штраф. Для физических лиц он составляет - 5500 сомов, для юридических - 17000 сомов.