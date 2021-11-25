Саботаж – новое слово в кыргызской революции

На встрече с жителями новостройки "Ала-Тоо 3" Сокулукского района Чуйской области президент Садыр Жапаров рассказал о том, что в своей работе часто сталкивается с саботажем.

"Один пример связан с ценой на уголь. Мы месяц просили снизить стоимость, но не были услышаны. Поэтому сами привезли уголь по 3 тысячи сомов, а те остались без работы. На месторождении Кара-Кече тоже саботаж, не давали работать. Два раза сменился руководитель. Пришлось даже 12 бойцов "Альфы" отправить, чтобы они дежурили круглые сутки и привели все в порядок. Был саботаж", - сказал глава государства.

Нынешняя ситуация подтверждает слова Садыра Жапарова. Ворох проблем, возникающих в КР, не глядя на принимаемые руководством страны меры, как будто только растет. И, как выясняется, происходит это во многом потому, что чиновники саботируют решения президента.

Взять хотя бы нынешний энергетический кризис, который создает напряженность по всей республике. Его можно было бы избежать, если бы премьер-министр Улукбек Марипов в свое время занимался подготовкой к осенне-зимнему периоду, а не надуманными проблемами.

Фактически он провалил свою миссию в качестве главы правительства. В силу своей неопытности? Или же потому, что, будучи протеже двух экс-президентов, он даже не пытался работать как следует и просто саботировал подготовку к ОЗП?

Надо признать, что тот, кто привел Марипова на пост премьер-министра подложил президенту свинью. Если бы в этом кресле весной и летом сидел зрелый управленец, умеющий правильно расставить приоритеты, то, скорее всего, нынешних проблем с энергетикой просто не было бы.

К слову, в самом энергосекторе тоже происходят непонятные процессы – в "Северэлектро", например, директора меняются как перчатки. Новое назначение происходит каждые три месяца. Складывается впечатление, что глав в этом ведомстве намеренно часто тасуют: не успеет новый начальник освоится и начать работать, как его уже подвинули. Все это тоже смахивает на вредительство.

Как и то, что энергетики на местах ходят по домам, отрезают людей от электроснабжения и даже опечатывают электроприборы. Тут тоже идут какие-то непонятные перегибы, вызывающие раздражение населения.

Появление карты Кыргызстана, на которой таджикский анклав Ворух, находящийся внутри нашей страны, отделен от КР, еще один случай саботажа. Понятно же, что оформлением помещения госрезиденции по случаю празднования Дня сотрудника прокуратуры занимался не президент, а чиновники. Однако в эпицентре развернувшегося скандала и мишенью недовольства со стороны интернет-пользователей оказался глава государства.

Есть и другие подобные эпизоды – словно кто-то пытается постоянно ставить подножки действующему руководству страны. Крупные или мелкие, но однозначно, вредительские.

Вероятно, это естественное развитие ситуации. Сопротивление чиновничьей касты можно было предвидеть: Садыр Жапаров, придя во власть, в отличие от своих предшественников не снес под чистую всех чиновников, доставшихся ему от Жээнбекова. При этом, именно с приходом Жапарова началась массовая чистка среди коррумпированной элиты Кыргызстана – аресты, компенсация ущерба, нанесенного государству и т.д.

Понятное дело, такой поворот событий вряд ли пришелся по душе чиновникам. Часть из них принадлежит к этой прогнившей элите, другая часть кормится с ее рук. Вот сегодня они и пытаются за счет саботирования решений президента, создать атмосферу тотальной неуправляемости и накалить общественно-политическую ситуацию.

Сегодня и правда никому не надо выходить на площадь, можно сидеть в мягких креслах и просто ничего не делать. И уже этого будет достаточно, чтобы подорвать авторитет главы государства и ослабить действующую власть.