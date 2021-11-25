Установлен памятник одному из авторов гимна КР Шабданбеку Кулуеву

Сегодня, 25 ноября, на кладбище Ала-Арча установлен памятник автору гимна КР, Народному учителю КР, Заслуженному деятелю культуры КР Шабданбеку Кулуеву. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, на мероприятии приняли участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Джаманкулов, член Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев, председатель Национального союза писателей Нурланбек Калыбеков, общественные и культурные деятели, родственники и СМИ.

После официального открытия памятника Шабданбеку Кулуеву был прочитан Коран.

Министр Азамат Джаманкулов, в свою очередь, рассказал о роли Шабданбека Кулуева в кыргызской культуре и вспомнил его бесценный труд.

"Шабданбек Кулуев, гордость кыргызского народа, вошел в историю как один из авторов гимна, взявший на себя большую ответственность перед обществом в создании государственных символов. С момента обретения независимости гимн с гордостью звучит во всех уголках мира", - отметил министр.

СПРАВКА

Шабданбек Кулуев родился 1 января 1942 года в селе Чаек Джумгальского района. Трудовую деятельность начал 8 марта 1963 года учителем в Каракольской начальной школе Суусамырской долины. В 1992 году он написал слова к государственному гимну Кыргызстана в соавторстве с Джалилом Садыковым. В 1993 году поэт был награжден знаком "Отличник народного образования Кыргызской Республики", в 2011 году ему присвоено почетное звание "Народный учитель Кыргызской Республики". Он умер 24 ноября 2020 года в возрасте 78 лет.