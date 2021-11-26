В детских садах Туркменистана запретили показ мультфильмов на русском языке

В некоторых детских садах Туркменистана детям запретили показывать мультфильмы на русском языке. Об этом корреспонденту Радио Азатлык рассказал работник сферы образования.

В детском саду номер 1 в Фарапском этрапе Лебапского велаята, а также в двух детсадах в Дяневском и Дарганатинском этрапах были уволены несколько воспитательниц. Причиной этому стало то, что они показывали детям мультфильмы на русском языке.

По словам работника образования, говорившего с нашим корреспондентом на условиях анонимности, недавно в образовательных учреждениях региона была проведена проверка инспекторами из Ашхабада.

"Инспекторы обвинили воспитательниц в том, что они показывали детям мультфильмы на русском языке и уволили их. Заведующие получили строгие выговоры", рассказал собеседник нашего корреспондента.

Он добавил, что инспекторы из Ашхабада предупредили, что впредь "воспитанникам детских садов можно показывать мультфильмы только на туркменском языке".

Кроме того, по словам собеседника, воспитанникам старших групп детсадов, а также школьникам с 1 по 4 классы предписано использовать альбомы для рисования, на обложках которых изображены туркменские виды вроде национальных строений или ахалтекинских коней.

Проверяющие из Ашхабада увидели, что у некоторых школьников есть тетради и альбомы с изображением героев зарубежных фильмов и потребовали от них поменять их.

"Даже если слово тетрадь на обложке написано на русском, её нельзя использовать", говорит работник образования.

В беседе с нашим корреспондентом местные жители подтвердили эту информацию, посетовав на то, что родителям придётся раскошелиться на новые тетради и альбомы.

"А это означает дополнительные расходы для родителей", говорит один из местных жителей.

По данным нашего корреспондента, в данный момент на вокзалах и аэропортах, а также внутри транспортных средств также удаляют объявления и инструкции на русском языке.

"Убирают таблички, на которых объявления были написаны на двух языках. Теперь всё должно быть только на туркменском", сообщил корреспондент.