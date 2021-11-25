В Швеции премьер-министром впервые избрали женщину, но на несколько часов

На пост премьер-министра Швеции впервые в истории страны избрали женщину - 54-летнюю Магдалену Андерсон. Но уже через семь с половиной часов она подала в отставку из-за распада правящей коалиции, пишет шведское издание Aftonbladet.

Магдалена Андерсон родилась в шведском городе Уппсала в семье преподавателей. Она окончила Стокгольмскую школу экономики и начала политическую карьеру в 1996 году как советник в аппарате премьер-министра Йорана Перссона. В 2014 году Андерсон возглавила министерство финансов Швеции, став первой женщиной на этом посту. В начале ноября 2021-го она стала председателем Социал-демократической рабочей партии Швеции, которая чаще всего формировала правительство страны на протяжении последних 100 лет.

24 ноября в шведском парламенте (Риксдаге) прошло голосование о назначении Андерсон на пост премьер-министра. В Швеции кандидату в премьеры необязательно получать большинство голосов депутатов в свою поддержку - достаточно, чтобы больше половины членов парламента, или как минимум 175 человек, не проголосовали против него. Андерсон фактически поддержали 174 депутата (117 высказались "за", 57 воздержались), против выступили еще 174 члена парламента. То есть для отклонения ее кандидатуры не хватило одного голоса.

Андерсон стала премьер-министром меньшинства: у ее Социал-демократической рабочей партии сейчас 100 из 349 мест в Риксдаге. Социал-демократы сформировали коалицию с Партией зеленых, которая также в полном составе поддержала кандидатуру Андерсон на пост премьера. Еще две парламентские силы - Левая партия и Партия центра - воздержались при голосовании за премьерскую должность и таким образом не стали препятствовать выдвижению Андерсон.

Но вслед за назначением Андерсон на голосование в Риксдаге был вынесен проект бюджета на 2022 год, предложенный ее кабинетом. На этот раз Партия центра проголосовала против, заявив, что для нее этот проект слишком левый. Она поддержала оппозиционный проект бюджета, представленный коалицией с участием ультраправой партии "Шведские демократы". Из-за позиции Партии центра именно этот вариант бюджета в итоге был принят. Он предполагает, в частности, снижение налогов на топливо и повышение зарплат полицейских.

В ответ Партия зеленых объявила о выходе из коалиции с социал-демократами. Сопредседатель партии Мэрта Стеневи заявила, что она и ее однопартийцы не могут входить в правительство, которое реализует политику, согласованную "Шведскими демократами". "Мы должны смотреть в глаза нашим избирателям с гордостью", - отметила она.

Андерсон сначала заявила, что сможет управлять страной с бюджетом, который разработала оппозиция. Но в итоге последовала сложившейся в Швеции практике, согласно которой после распада правящей коалиции премьер-министр должен подать в отставку. "Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого может быть оспорена", - заявила Андерсон. Спикер парламента Швеции Андреас Норлен принял ее отставку и пообещал сообщить о дальнейшем процессе формирования правительства 25 ноября.

Формально Андерсон не успела стать премьер-министром Швеции (ее назначение должно было вступить в силу с 25 ноября). Но у нее высокие шансы все-таки возглавить шведское правительство. Вероятно, в ближайшие дни кандидатура Андерсон снова будет выдвинута на голосование. Она уже заявила, что готова возглавить правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия. Партия зеленых и Левая партия объявили, что при новом голосовании поддержат Андерсон, а Партия центра обещала воздержаться.

Если Андерсон повторно изберут на пост премьер-министра, она, как ожидается, вынесет на голосование в парламенте новый проект бюджета.

Швеция - одна из самых прогрессивных стран мира в области гендерного равенства. Женщины там широко представлены в том числе в политике: они занимают почти половину мест в парламенте и возглавляют шесть из восьми парламентских партий. Тем не менее, в Швеции еще никогда не было женщины на посту премьер-министра - хотя в соседних Норвегии, Дании и Финляндии женщины уже занимали эту должность. Первой в мире страной, где правительство возглавила женщина, стала Шри-Ланка в 1960 году.

Источник: Медуза