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Султанбеков по-детски мстит Ташиеву за Момбекова

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- Канат Кожоев
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Сегодня лидер "Социал-демократов" Темирлан Султанбеков заявил, что его сопартийцам угрожают от имени главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом он написал пространный и очень запутанный пост на своей странице в Facebook.

Как ни странно, но в этой своей обвинительной публикации Султанбеков не написал ничего конкретного, помимо того, что он хотел поговорить с главой ГКНБ. В тексте нет ни фамилий тех, кому якобы угрожали от имени Ташиева, ни номеров телефонов, с которых якобы поступали угрозы.

В общем, нет ничего, что могло бы послужить доказательством того, что этот пост не провокационный фейк.

Заявления Султанбекова звучат, мягко говоря, неубедительно. Угрозы, о которых упоминает молодой политик, совершенно не в стиле Камчыбека Ташиева. Во всяком случае, за всю его политическую карьеру подобного не было. Хотя, понятно, что оппонентов у него было и есть достаточно много.

За счет таких нечестных уловок "Социал-демократы" сегодня хотят повысить свою значимость, хотя, очевидно, что на выборах в парламент они никому не конкуренты.

Ни по одному из прогнозов у них нет шансов на прохождение в ЖК. Совершенно унылая агитационная кампания. Плюс вместо того, чтобы вывести в авангард молодые кадры, как на местных выборах, социал-демократы снова "поставили" на ветеранов, которые исчерпали уже все свои политические ресурсы и народное доверие.

Чего стоит только недавний скандал с Рыскелди Момбековым, у которого, как оказалось, поддельные документы об образовании. Уже один этот случай очень сильно ударил по имиджу партийцев, потому что Момбеков – один из самых опытных и ярких политиков объединения. И, наверное, если на лжи поймался он, то выпад Султанбекова в адрес Ташиева вполне ожидаем: социал-демократы хотят прийти к власти любым способом, не гнушаясь клеветой, подлогом и фейками.

Социал-демократы просто пытаются привлечь к себе внимание, хотя бы на излете предвыборной кампании. В остальном, пост Темирлана Султанбекова выглядит такой же "постановой", как и публикация о "покушении" на него.


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URL: https://www.vb.kg/409879
Теги:
выборы, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, #Выборы2021, Темирлан Султанбеков, Камчыбек Ташиев
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