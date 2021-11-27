Президент Жапаров совершит рабочий визит в Турменистан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 28 ноября текущего года совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе очередного Саммита Организации экономического сотрудничества, который пройдет 28 ноября под председательством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным и ключевым темам регионального экономического сотрудничества на пространстве ОЭС, а также подведут результаты председательства Туркменистана в ОЭС и его уставных органах.

По итогам саммита ожидается принятие итоговой Декларации".