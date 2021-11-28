Вне избирательных участков проголосовали 12 тысяч 137 избирателей

На выборах ЖК КР по единому избирательному округу проголосовали 12 тысяч 137 избирателей из 13 тысяч 481 избирателей, которые ранее подавали заявления для голосования вне избирательных участков. В целом, проголосовало 90 процентов избирателей, изъявивших желание голосовать вне избирательных участков. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.

Подали заявление и не проголосовали – 1 344 человек, из них 642 человек отсутствовали дома на момент посещения членами участковых избирательных комиссий, остальные – по другим причинам.

по Баткенской области проголосовали 803 из 856 избирателей;

по г. Ош и Ошской области проголосовали 3 787, из 4 140 избирателей;

по Жалал-Абадской области проголосовали 2 446, из 2 704 избирателей;

по Таласской области проголосовали 368, из 480 избирателей;

по Чуйской области проголосовали 1 348, из 1 571 избирателей;

по городу Бишкек проголосовали 1 760, из 1 987 избирателей;

по Нарынской области проголосовали 1 019, из 1 085 избирателей;

по Иссык-Кульской области проголосовали 606, из 658 избирателей;

На выборах ЖК КР по одномандатному избирательному округу проголосовали 11 тысяч 616 избирателей из 13 тысяч 009 избирателей, которые ранее подавали заявления для голосования вне избирательных участков, или 89,29 процентов избирателей.

Подали заявление и не проголосовали – 1 393 человек, из них 659 человек отсутствовали дома на момент посещения членами участковых избирательных комиссий, остальные – по другим причинам.

по Баткенской области проголосовали 794, из 843 избирателей;

по г. Ош и Ошской области проголосовали 3 730, из 4 060 избирателей;

по Жалал-Абадской области проголосовали 2 343, из 2 579 избирателей;

по Таласской области проголосовали 291, из 480 избирателей;

по Чуйской области проголосовали 1 310, из 1 571 избирателей;

по городу Бишкек проголосовали 1 584, из 1 785 избирателей;

по Нарынской области проголосовали 983, из 1 033 избирателей;

по Иссык-Кульской области проголосовали 581, из 658 избирателей;

На выборах некоторых депутатов местных кенешей проголосовал 181 избиратель из 196 избирателей, которые ранее подавали заявления для голосования вне избирательных участков, или 92,34 процента избирателей.

Подали заявление и не проголосовали – 15 человек, из них 8 человек отсутствовали дома на момент посещения членами участковых избирательных комиссий, остальные – по другим причинам.

по г. Кара-Суу Ошской области проголосовали 76 из 81 избирателя;

по г. Кербен Аксыйского района Жалал-Абадской области проголосовали 52 из 58 избирателей;

по Тогуз-Тороускому айылному кенешу Тогуз-Тороуского района Жалал-Абадской области проголосовали 4 из 4 избирателей;

по Токтогульскому айылному кенешу Токтогульского района Жалал-Абадской области проголосовали 49 из 49 избирателей.