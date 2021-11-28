12 тысяч милиционеров обеспечивают общественный порядок и безопасность

28 ноября заместитель министра внутренних дел, полковник милиции Октябрь Урмамбетов принял участие в брифинге, где ознакомил присутствующих с общественно-политической и криминогенной ситуацией в республике.

"Министерством внутренних дел, в целях обеспечения общественного порядкаи безопасности граждан задействовано около 12 тысяч сотрудников органов внутренних дел . На всех избирательных участках задействованы свыше 6 тысяч сотрудников милиции", - сказал он.

В тоже время, более 1 тысячи 500 сотрудников Главного управления безопасности дорожного движения отслеживают и осуществляют дежурство на прилегающей территории участковых избирательных комиссий, в целях обеспечения дорожной безопасности.

В период предвыборной агитации и в день проведения выборов для предотвращения различных правонарушений создано 211 следственно-оперативных групп документирования, в которых закреплено 980 наиболее подготовленных сотрудников милиции.

Для своевременной координации деятельности сил и средств созданы и введены в действие 10 оперативных штабов в Министерстве внутренних дел, а также в городских и областных управлениях внутренних дел.

В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в общественных местах, на улицах, и в местах массового скопления людей.

В частности, организовано круглосуточное патрулирование с использованием 511 автотранспортных средств для обслуживания звонков поступивших на линию "102" в целях предотвращения преступлений и инцидентов и

оперативного прибытия на место происшествия с целью раскрытия преступлений по горячим следам.

Сегодня, 28 ноября, по состоянию на 10 часов общественно-политическая и криминогенная ситуация в республике остается стабильная.