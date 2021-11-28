Пропавшая в Сузаке 9-летняя Сумайя найдена мертвой

Обнаружено тело пропавшей в Сузаке 9-летней Сумайи. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Напомним, что жительница села Сузак Сузакского района Джалал-Абадской области, 2012 г.р. Сумая Хосильжанова пропала без вести 18 ноября 2021 года около 12:40.

В поисках вместе с милицией были задействованы местные жители и волонтеры, которые помогли найти тело. 27 ноября 2021 года примерно в 17:00 местные жители позвонили в Сузакский районный отдел милиции и сообщили, что на берегу большой плотины в реке Кок-Арт в селе Аральское того же района.

Сообщается, что руководство Сузакского РОВД и следственная группа выехали на место обнаружения тела девочки. Тело было осмотрено внешне, и было установлено, что оно целое. Установлено, что это была Хосильжанова Сумая.

Этот факт был зарегистрирован в Сузакском РОВД, возбуждено досудебное дело и назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.

Также сообщается, что факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 "Убийство".