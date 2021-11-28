Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

Садыра Жапарова встретили в аэропорту Ашхабада

289  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, прибыл с рабочим визитом в Туркменистана. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Сообщается, что борт главы государства приземлился в международном аэропорту Ахшабад, где на флагштоках вывешены государственные флаги Кыргызтана и Туркменистана, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

Напомним, что в рамках рабочего визита президент Садыр Жапаров примет участие в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410000
Теги:
Садыр Жапаров, Туркменистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  