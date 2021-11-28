Садыра Жапарова встретили в аэропорту Ашхабада

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, прибыл с рабочим визитом в Туркменистана. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Сообщается, что борт главы государства приземлился в международном аэропорту Ахшабад, где на флагштоках вывешены государственные флаги Кыргызтана и Туркменистана, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

Напомним, что в рамках рабочего визита президент Садыр Жапаров примет участие в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества.