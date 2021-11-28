Глава АДС: Опрос показал, что избиратели не продают свои голоса

Опрос показывает, что люди в Кыргызстане голосуют сердцем и никто не оказывает на них давление, никакого подкупа не было. Об этом заявила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова на пресс-конференции.

По ее словам, АДС провел опрос среди избирателей.

"Граждан опрашивали, с каким настроением они участвуют на выборах, какая ситуация в регионе и чувствуют ли они ответственность за будущее Кыргызстана. В итоге опрос показал, что люди голосуют сердцем и никто не оказывает на них давление, никакого подкупа не было. То есть опрос показал, что избиратели не продают свои голоса, так как чувствуют ответственность за будущее страны", - сказала Муканова.