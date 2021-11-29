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Начато расследование по факту коррупции в ОАО "Айыл Банк"

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками ГКНБ была проведена проверка коррупционных проявлений в различных сферах деятельности ОАО "Айыл Банк", 100 процентов акций которого принадлежит государству.

В результате проведенной проверки, данные о фактах незаконного и нецелевого выделения ОАО "Айыл Банк" крупных кредитов отдельным компаниям под залог неликвидного имущества, нашли свое подтверждение.

Более того, установлено, что фактически данные кредиты имеют большие задолженности по выплатам перед Банком, а самое главное были предназначены для социально уязвимых слоев населения, а также для развития сельского хозяйства и животноводства.

В связи с чем, ГКНБ начато досудебное производство по ст.319 ч.1 УК КР (Коррупция), в рамках которого следствием будут проведены необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По результатам расследования указанного досудебного производства будет дана юридическая оценка действиям ответственных лиц ОАО "Айыл Банк" и других лиц, о чем общественность будет дополнительно проинформирована.


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URL: https://www.vb.kg/410072
Теги:
ГКНБ, коррупция, Кыргызстан
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