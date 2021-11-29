Аппарат омбудсмена приступил к III этапу мониторинга выборов

Сегодня, 29 ноября, сотрудники Центрального аппарата омбудсмена и региональных представительств во всех областях приступили к III этапу мониторинга избирательного процесса.

Первый этап мониторинга предвыборной кампании проводился с 20-го по 26 ноября включительно. Второй - 27-28 ноября 2021 года. В рамках наблюдения было охвачено 45 избирательных участков в Бишкеке и 19 в областях республики.

Мониторинг поствыборного процесса начался сегодня, 29 ноября и продлится до 5 декабря.

Институт омбудсмена просит граждан при любых фактах нарушения избирательного законодательства сообщать на телефон горячей линии "115" института акыйкатчы (звонки на данный номер бесплатные с любых операторов сотовой и стационарной связи), а также напрямую в центральный аппарат и во все областные представительства омбудсмена по контактным данным, указанным на официальном сайте www.ombudsman.kg.

По результатам мониторинга, в институте омбудсмена будет подготовлен соответствующий отчет, который затем будет предоставлен в кабинет министров и в ЦИК с соответствующими рекомендациями.

При осуществлении мониторинга сотрудниками аппарата акыйкатчы будет уделено внимание на все аспекты избирательного процесса. Для этого, аппаратом омбудсмена совместно с Центром стратегического анализа, диалога и развития в Центральной Азии CASCADD разработан специальный опросник, на государственном и официальном языках.

Все желающие могут пройти опросник по ссылке:

На кырг.: https://forms.gle/jTuAeHUJWraZmCBY8

На рус.: https://forms.gle/WEgbXKaQxaKpKjT79