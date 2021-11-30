В столице пройдет открытое первенство по будо-каратэ

С 4 по 5 декабря во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула пройдет открытое первенство города Бишкека по будо - каратэ. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

На спортивном мероприятии примут участие 10 команд, это порядка 160 спортсменов, которые побороться за звание лучшей команды.

Целью турнира является популяризация и развитие данного вида спорта среди населения, активное занятие спортом и пропаганда здорового образа жизни.

Организаторами соревнований выступает управление физической культуры и спорта мэрии г.Бишкек совместно с федерацией будо-каратэ.