Фестиваль "Культура народов Северного Кавказа" пройдет в Бишкеке

VIII Международный фестиваль "Культура народов Северного Кавказа" пройдет в кыргызской столице 16 декабря. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Праздник организует представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике и международная ассоциация карачаевцев "Ата-Джурт". Событие состоится в рамках мероприятий продолжающегося Перекрестного года России и Кыргызстана.

Фестиваль пройдет в Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Зрителей ждут песни и танцы, стилизованные номера, показывающие обычаи и традиции кавказских народов в исполнении творческих коллективов и сольных исполнителей нашей республики. Вход на событие бесплатный.