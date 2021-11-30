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Фестиваль "Культура народов Северного Кавказа" пройдет в Бишкеке

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- Анастасия Карелина
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VIII Международный фестиваль "Культура народов Северного Кавказа" пройдет в кыргызской столице 16 декабря. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Праздник организует представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике и международная ассоциация карачаевцев "Ата-Джурт". Событие состоится в рамках мероприятий продолжающегося Перекрестного года России и Кыргызстана.

Фестиваль пройдет в Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Зрителей ждут песни и танцы, стилизованные номера, показывающие обычаи и традиции кавказских народов в исполнении творческих коллективов и сольных исполнителей нашей республики. Вход на событие бесплатный.


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URL: https://www.vb.kg/410123
Теги:
Россия, танцы, фестиваль, Кыргызстан, филармония, кыргызско-российское сотрудничество
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