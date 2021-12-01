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ГКНБ: Во время выборов в ЖК имели место компьютерные атаки на системы ЦИК

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- Асия Канаева
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Во время проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики имели место компьютерные атаки, совершенные на информационные системы ЦИК. Аналогичные атаки имеют систематический характер, однако данные атаки фиксируются и успешно отражаются. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ проводит проверку факта отображения некорректных данных на официальном сайте ЦИК, случившегося во время выборов депутатов Жогорку Кенеша. Проверка проводится в рамках материалов досудебного производства по уголовному делу №03-820-2021-000632.

Во время обнародования предварительных итогов голосования на сайте ЦИК отобразились некорректные данные по количеству голосов, полученных политическими партиями. Данное обстоятельство было зафиксировано техническими специалистами ЦИК, в связи с чем были предприняты меры по исправлению ошибки в программном коде веб-ресурса (страница отображения) newess.shailoo.gov.kg, в результате чего веб-ресурс начал отображать корректные данные. Случившееся объясняется ошибкой в кодовой части формулы на странице отображения данных и не имело отношения к Программе свода данных с АСУ.

При разработке программного кода вышеуказанного веб-ресурса (страница отображения) была допущена ошибка, заключающаяся в суммировании количества действительных бюллетеней и количества действительных бюллетеней, отданных за кандидатов, в результате чего были отображены избыточные данные.

При тестировании программного кода вышеуказанного веб-ресурса (страницы отображения) техническими специалистами ЦИК КР механическая ошибка не была выявлена.

Мероприятия по модификации Программы свода данных с АСУ информационной избирательной системы (ИИС) проводились со стороны ЦИК для проведения выборов по смешанной системе. Данная программа функционирует исправно и отображает корректные данные о количестве голосов.

В целях обеспечения кибербезопасности, ГКНБ совместно с ЦИК ранее осуществлялись мероприятия по технической проверке ИИС, направлялись соответствующие рекомендации по обеспечению кибербезопасности.

Предварительный анализ лог-файлов средств зашиты информации ИИС показал, что имели место компьютерные атаки, совершенные на информационные системы ЦИК во время проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Вместе с тем, аналогичные атаки имеют систематический характер. Но данные атаки фиксируются и успешно отражаются, что свидетельствуют об эффективности имеющихся в ЦИК средств защиты информации.

В соответствии с конституционным законом итоги голосования устанавливаются по результатам данных ручного подсчета голосов.

В настоящее время, в целях установления итогов голосования проводится ручной подсчет голосов, результаты которых публикуются на сайте ИИС ЦИК по мере поступления.

КЦКБ ГКНБ в рамках своих полномочий продолжает взаимодействие с ЦИК по обеспечению кибербезопасности ИИС.


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URL: https://www.vb.kg/410157
Теги:
ГКНБ, ЦИК, Жогорку Кенеш, #Выборы2021
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