ГКНБ: Во время выборов в ЖК имели место компьютерные атаки на системы ЦИК

Во время проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики имели место компьютерные атаки, совершенные на информационные системы ЦИК. Аналогичные атаки имеют систематический характер, однако данные атаки фиксируются и успешно отражаются. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ проводит проверку факта отображения некорректных данных на официальном сайте ЦИК, случившегося во время выборов депутатов Жогорку Кенеша. Проверка проводится в рамках материалов досудебного производства по уголовному делу №03-820-2021-000632.

Во время обнародования предварительных итогов голосования на сайте ЦИК отобразились некорректные данные по количеству голосов, полученных политическими партиями. Данное обстоятельство было зафиксировано техническими специалистами ЦИК, в связи с чем были предприняты меры по исправлению ошибки в программном коде веб-ресурса (страница отображения) newess.shailoo.gov.kg, в результате чего веб-ресурс начал отображать корректные данные. Случившееся объясняется ошибкой в кодовой части формулы на странице отображения данных и не имело отношения к Программе свода данных с АСУ.

При разработке программного кода вышеуказанного веб-ресурса (страница отображения) была допущена ошибка, заключающаяся в суммировании количества действительных бюллетеней и количества действительных бюллетеней, отданных за кандидатов, в результате чего были отображены избыточные данные.

При тестировании программного кода вышеуказанного веб-ресурса (страницы отображения) техническими специалистами ЦИК КР механическая ошибка не была выявлена.

Мероприятия по модификации Программы свода данных с АСУ информационной избирательной системы (ИИС) проводились со стороны ЦИК для проведения выборов по смешанной системе. Данная программа функционирует исправно и отображает корректные данные о количестве голосов.

В целях обеспечения кибербезопасности, ГКНБ совместно с ЦИК ранее осуществлялись мероприятия по технической проверке ИИС, направлялись соответствующие рекомендации по обеспечению кибербезопасности.

Предварительный анализ лог-файлов средств зашиты информации ИИС показал, что имели место компьютерные атаки, совершенные на информационные системы ЦИК во время проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Вместе с тем, аналогичные атаки имеют систематический характер. Но данные атаки фиксируются и успешно отражаются, что свидетельствуют об эффективности имеющихся в ЦИК средств защиты информации.

В соответствии с конституционным законом итоги голосования устанавливаются по результатам данных ручного подсчета голосов.

В настоящее время, в целях установления итогов голосования проводится ручной подсчет голосов, результаты которых публикуются на сайте ИИС ЦИК по мере поступления.

КЦКБ ГКНБ в рамках своих полномочий продолжает взаимодействие с ЦИК по обеспечению кибербезопасности ИИС.