Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР ликвидирован канал перевозки и сбыта гашиша. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В рамках досудебного производства, зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР, ликвидирован канал перевозки и сбыта наркотиков каннабисной группы афганского происхождения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД КР совместно с СС РОВД Токтогульского района на трассе Ош-Бишкек была остановлена автомашина марки Toyota Ist под управлением гражданина "К.С." 1992 года рождения, в которой также находился пассажир – "М.Н." 1993 года рождения.

Во время досмотра автомобиля в багажном отсеке были обнаружены две спортивные сумки. Внутри находились 9 брикетов, обмотанных скотчем, и полиэтиленовый пакет. В брикетах и пакете было рассыпчатое вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Экспертиза показала, что оно является наркотическим средством – смолой канабиса (гашиш). Общий вес изъятого вещества - около десяти килограммов.

В настоящее время задержанный – гражданин Кыргызской Республики "М.Н." водворен в ИВС РОВД Токтогульского района Джалал-Абадской области.