В Казахстане выпустили банкноты с портретом Назарбаева

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 000 тенге с портретом первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на сайте Нацбанка РК.

Дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле Главы государства Токаева.

Основные изображения на лицевой стороне – Государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева, монумент "Қазақ Елі", как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мәнгілік Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты – "Басқұр" по мотивам убранства традиционного жилища казахов – "Киіз Үй".

Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.