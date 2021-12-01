Погода
$ 84.80 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

В Казахстане выпустили банкноты с портретом Назарбаева

247  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 000 тенге с портретом первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на сайте Нацбанка РК.

Дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле Главы государства Токаева.

Основные изображения на лицевой стороне – Государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева, монумент "Қазақ Елі", как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мәнгілік Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты – "Басқұр" по мотивам убранства традиционного жилища казахов – "Киіз Үй".

Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410166
Теги:
валюта, Казахстан, Нурсултан Назарбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  