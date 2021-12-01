ГКНБ: Турция никакого отношения к готовившемуся госперевороту не имеет

Информация о том, что Турцию уличили в подготовке госпереворота в Кыргызстане, размещенная информационным агентством Lenta.ru, является фейковой. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Информация, содержащаяся в публикации под заголовком "Турцию уличили в подготовке государственного переворота в Киргизии", размещенной 26 ноября на сайте "Lenta.ru", является фейковой и не соответствует действительности.

ГКНБ официально заявляет о том, что ни одно из иностранных государств не может вмешиваться во внутриполитические дела Кыргызстана и Госкомитет не допустит какое-либо вмешательство, а также попытки внешних сил оказывать влияние на процессы, происходящие в обществе и государстве.