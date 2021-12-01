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ГКНБ: Турция никакого отношения к готовившемуся госперевороту не имеет

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- Анастасия Карелина
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Информация о том, что Турцию уличили в подготовке госпереворота в Кыргызстане, размещенная информационным агентством Lenta.ru, является фейковой. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Информация, содержащаяся в публикации под заголовком "Турцию уличили в подготовке государственного переворота в Киргизии", размещенной 26 ноября на сайте "Lenta.ru", является фейковой и не соответствует действительности.

ГКНБ официально заявляет о том, что ни одно из иностранных государств не может вмешиваться во внутриполитические дела Кыргызстана и Госкомитет не допустит какое-либо вмешательство, а также попытки внешних сил оказывать влияние на процессы, происходящие в обществе и государстве.


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URL: https://www.vb.kg/410175
Теги:
ГКНБ, Турция
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