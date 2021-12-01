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Первенство по танцевальному спорту пройдет в Бишкеке в это воскресенье

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- Анастасия Карелина
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5 декабря в Бишкеке пройдет первенство по танцевальному спорту среди детей, молодежи и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Организуют мероприятие Управление физической культуры и спорта мэрии и Федерация танцевального спорта Кыргызской Республики. Проводится оно в целях популяризации и развития танцевального спорта в Кыргызстане, повышения спортивного мастерства и определения лучших спортсменов страны.

В состязаниях примут участие более 300 спортсменов нашей республики, а также Казахстана и Узбекистана от пяти лет и старше.

Соревнования состоятся в стенах школы-гимназии № 29, расположенной по адресу: улица Горького, 144. Начнутся они в 10 часов утра.


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URL: https://www.vb.kg/410184
Теги:
Казахстан, спорт, танцы, Узбекистан, Кыргызстан, мэрия
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