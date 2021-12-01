Цена на уголь с разреза "Шабыркуль" снижена до 4500 сомов за тонну

Государственное агентство антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов КР пересмотрело соглашение об увеличении поставок черного золота с импортерами казахстанского угля с разреза "Шабыркуль". Теперь его будут продавать не по 4600 сомов, а по 4500 сомов за тонну. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В целях эффективного исполнения постановления Кабмина "О введении государственного регулирования цен на уголь на территории Кыргызской Республики" от 11 октября 2021 года №209, а также насыщения рынка достаточным объемом угля для населения, соглашение с импортерами казахстанского угля было пересмотрено.

Госагентством проведена работа по снижению цены угля. Руководство компании ОсОО "Золотая Корпорация", учитывая социальную значимость увеличения объемов угля и доступность его для населения, снизила цену до 4500 сомов за тонну.

Реализация данного угля осуществляется с нижеперечисленных топливных баз:

- Шопоков, АБК Сокулукская база, ЗАО "Берекет".

- Каинды, улица 60 лет Октября, 7.

- Бишкек 1, улица. Мурманская, 1а.

- Токмок, улица Жантаева, 23.

- Кант, улица Логвиненко, 13.