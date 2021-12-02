Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

ВОЗ призвала Туркменистан лучше искать коронавирус

306  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всемирная организация здравоохранения завершила вторую со времени начала эпидемии COVID-19 миссию в Туркменистане. Об этом сообщается на сайте местного представительства ООН.

Возглавлявшая делегацию региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Дорит Ницан заявила: "Миссия подчеркнула необходимость активизировать усилия по обнаружению COVID-19. Своевременное сообщение о случаях является обязательным, так как это позволяет задействовать дополнительные средства реагирования: отслеживание контактов; карантин; обеспечение адекватного ухода и надлежащего ведения случая; адаптация мероприятий к эпидемиологической ситуации; наблюдение и тестирование. Все они требуют участия сообщества и основаны на прозрачности".

Таким образом, ВОЗ фактически прямым текстом призвала власти Туркменистана прекратить скрывать наличие эпидемии и раскрыть информацию о зараженных. Это подается под видом помощи в обнаружении инфекции, которое якобы не удается туркменским специалистам. "Миссия изучила, как можно настроить возможности генетической последовательности вирусов, чтобы помочь в обнаружении COVID-19", - говорится на сайте ООН.

Ранее, в начале ноября, старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Катрин Смолвуд (возглавлявшая первую миссию летом 2020 года) заявила, что отсутствие инфекции в Туркменистане маловероятно. Это первый случай, когда ВОЗ открыто выразила сомнения в достоверности информации, предоставляемой властями. При этом Смолвуд подчеркнула, что проверять достоверность сведений - не в компетенции ВОЗ, и для организации важнее поддерживать диалог с правящим режимом.

Госинформагентство ТДХ сразу после публикации отчета ООН разместило материал под названием "Информационно-просветительская кампания ООН". В нем говорится: "Агентства ООН запустили информационно-просветительскую кампанию, направленную на повышение осведомленности населения о пандемии COVID-19. Кампания также нацелена на борьбу и эффективное управление с инфодемией и дезинформацией". О втором визите специалистов ВОЗ и об их призывах агентство не сообщило.

Граждане Туркменистана на условиях анонимности сообщают о своих соотечественниках, заболевших COVID-19 и умерших от него, фактически с самого начала мировой эпидемии, с весны 2020 года. Но власти категорически отказываются признавать проникновение инфекции. Первая миссия ВОЗ не стала спорить с официальной версией, но порекомендовала чиновникам вообразить, будто коронавирус в стране все-таки есть. На этом основании в Туркменистане применяются довольно жесткие карантинные меры, хотя официальные СМИ не сильно их афишируют. На сегодня в мире остались лишь две страны с населением более 1 миллиона человек, не признающих наличие коронавируса: Туркменистан и КНДР.

Источник: turkmen.news


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410211
Теги:
Туркменистан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  