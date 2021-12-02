Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная

Ночь в местности Дахма Баткенского района Баткенской области прошла спокойно. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики

По ее данным, в местности Торт-Кочо Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана с участием акимов приграничных районов, представителей правоохранительных и компетентных органов двух стран.

"В ходе встречи обсуждалось происшествие, произошедшее в 21 ч. 15 мин. в местности Дахма Баткенского района Баткенской области вблизи условной линии госграницы, когда неизвестные лица произвели 7 -8 выстрелов со стороны Республики Таджикистан.

По результатам встречи было принято решение о том, что в целях обеспечения общественного правопорядка правоохранительные органы сторон, начиная со 2 декабря 2021 г., будут проводить совместное патрулирование приграничной территории.

На сегодняшний момент обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная, - говорится в сообщении погранслужбы.