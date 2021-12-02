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Экспортерам необходимо иметь электронную счет-фактуру при выезде из страны

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба при министерстве финансов Кыргызской Республики напоминает экспортерам и грузоперевозчикам о необходимости наличия электронного счета-фактуры при экспорте товаров с территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба налоговой службы.

По ее данным, наличие электронного документа обеспечивает беспрепятственный вывоз товаров с территории Кыргызской Республики, а также позволяет устранить задержки и избежать возможных дополнительных проверок от госорганов стран-импортеров.

Напомним, с 1 июля 2020 года в Кыргызстане стало обязательным применение электронного счета-фактуры для всех плательщиков НДС, а также налогоплательщиков, осуществляющих импорт и экспорт товаров. С момента запуска системы ЭСФ пользуются 16 тыс. 303 предпринимателей, им выписано 9 млн. 543 тыс. 712 электронных счетов-фактур на общую сумму оборота на 1 трлн. 453 млрд. 864,4 млн. сомов. За 11 месяцев 2021 года в системе выписаны 6 млн. 428 тыс. 206 электронных счетов-фактур на общую сумму оборота 1 трлн. 67 млрд. 834,1 млн. сомов, - говорится в сообщении налоговой службы.


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URL: https://www.vb.kg/410233
Теги:
экспорт, Кыргызстан, товары
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