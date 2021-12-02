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Мужчина, распространивший ложную информацию про Сумаю, попросил прощения

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- Назгуль Абдыразакова
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В Аксыйском районе Джалал-Абадской области гражданин извинился перед родственниками Сумайи за распространение неверной информации в социальной сети WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По их данным, ранее в WhatsApp на примере Сумайи было опубликовано сообщение, в котором жителям села Кашка-Суу Аксыйского района было рекомендовано соблюдать осторожность.

Запись распространилась по другим группам в социальных сетях и вызвала ажиотаж в сообществе. Житель Аксыйского района, 1982 года рождения, записал аудиозапись и передал ее группе WhatsApp в результате оперативно-розыскных работ, проведенных службой по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией Джалал-Абадского УВД и РОВД Аксыйского района, было выявлено что это был житель Аксы К.Ш. 1982 г.р. Он извинился перед общественностью и родственниками Сумайи, сказав, что он поделился голосовым сообщением и сожалеет, что поделился записью с группами, не зная подробностей о Сумайе.

Этот факт зарегистрирован в Аксыйском РОВД как материал, требующий проверки, и в настоящее время проводится предварительное проверочные работы, - говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/410236
Теги:
Аксыйский район
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