Долгий пересчет ЦИК. Что на деле скрывается за "смешанной" инициативой?

Подсчет итогов голосования участковыми избирательными комиссиями завершен, сообщает ЦИК. На основании подсчета данных, содержащихся в протоколах из окружных комиссий, не позднее чем через 20 календарных дней со дня голосования, то есть до 18 декабря, определятся результаты выборов. Все жалобы подлежат рассмотрению избирательными комиссиями в трехдневный срок с момента поступления.

Надо отметить, что большинство кандидатов винят в сбое и долгом подсчете данных именно ЦИК. Однако проблема вовсе не в работе Центризбиркома, а в сложной и новой как для самого ведомства, так для избирателей смешанной системе голосования. К слову, об этом как о нештатной ситуации предупреждали и многочисленные наблюдатели, работающие на выборах в ЖК.

Слишком сложные бюллетени, а затем и подсчет голосов сначала привели к порче бланков для голосования, а затем и к сбою программного обеспечения. Люди часто ставили "галочки" напротив партии и под такой же цифрой напротив кандидата, даже тех, кто надоел избирателям еще в прошлых созывах. Понятно, что такое неудобство не могло не сказаться на качестве избирательного процесса.

Операция "Стрелочник"

Большинство кандидатов сейчас возмущены долгим ручным подсчетом ЦИК и сбоями в окончательных итогах голосования. Вот только основная часть недовольных – это депутаты ЖК. Именно они принимали и голосовали за смешанную систему выборов. Инициаторами этого предложения выступили тогда Алтынбек Сулайманов и ряд его коллег по ЖК. Остальные, возможно, просто по традиции нажали кнопку для голосований как за себя, так и за других.

Стоит напомнить, что на момент продвижения данной избирательной инициативы эксперты открыто говорили о сложностях ее реализации. Однако депутаты, как всегда, мнение экспертного сообщества проигнорировали. Теперь виноваты ЦИК, сбой, власти, кто угодно, но только не они.

Важно и то, что смешанная система голосования ударила по национальной и гендерной квоте. И если женщин затем "досыпят", скорее всего, партиям, то с нацменьшинствами и их представленностью в ЖК вообще сделать будет ничего нельзя. И на этот пункт открыто указывают международные наблюдатели. При этом то, что система пошла косо, виноваты ни власть, ни избиратели и ни глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, а именно инициаторы и законотворцы данной системы голосования – депутаты ЖК.

Озвученные риски

Примечательно, что ОФ "Общее дело" в мае этого года, то есть за несколько месяцев до выборов, отметила риски новой смешанной системы голосования. Первоначальные трудности, связанные с обеспечением представленности населения определенных административно-территориальных единиц, возникли уже на этапе определения и утверждения границ одномандатных округов.

Следущее - количество идентифицированных граждан может быть выше, чем количество бюллетеней в урне, а также количество бюллетеней в урнах будет различным. В этой ситуации избирательным комиссиям следует вести разъяснительные работы и предусмотреть алгоритм действий в подобных ситуациях.

"Очевидно, что ручной подсчет голосов потребует гораздо большего времени для участковых избирательных комиссий, и в случае большого количества зарегистрированных политических партий может по времени занять до суток и более. В этой ситуации ЦИК следует разработать методику подсчета голосов избирателей с учетом всех этих факторов. Учитывая сжатые сроки принятия изменений и дополнений в конституционный закон и недостаточное время для обучения избирателей, кандидатов, политических партий, могут возникнуть проблемы, связанные с некорректным заполнением избирателями бюллетеней, путаницей между номерами кандидатов у избирателей, а также очаги напряженности на этапе длительного ручного подсчета голосов избирателей по единому округу и пр.",- говорилось тогда в обращении ОФ "Общее дело". То есть то, что, собственно, и происходит сейчас.

Учли ли это тогдашние депутаты – нынешние кандидаты, митингующие возле ЦИК и требующие отмены результатов волеизъявления народа? Конечно, нет. Или это был сговор с целью протолкнуть в дальнейшем более интересное лобби?

Новые АСУ и многолетний интерес

В соцсетях с недавнего времени появились предложения о внедрении некой американской модели голосования – Smartmatic. Многонациональной компании, специализирующейся на создании и внедрении системы электронного голосования.

Именно эту систему голосования предлагали в 2015-м и 2019 году все те же депутаты ЖК Алтынбек Сулайманов, Исхак Масалиев и Жанар Акаев.

"На участке для голосования избиратель подает свой ID-паспорт оператору, тот пропускает через детектор для считывания биометрических данных, и взамен голосующий получает электронный чип. В кабине он вставляет его в компьютер, на экране появляются списки партий и их кандидаты в депутаты. Избиратель отмечает политическую организацию и тех, кого он хочет видеть в следующем созыве. После того как выбор сделан, избиратель получает талон, который опускает в урну", - поясняли тогда авторы поправок.

Примечательно, что внедрение подобной системы в той же Венесуэле обернулось скандалом. Произошла утечка данных пользователей. Более того, один технический специалист мог обойти "якобы случайные протоколы хранения машины" и отменить тайну голосования. Системные компоненты были основаны на Windows и использовали только рандомизированные данные, технический специалист смог загрузить простое программное обеспечение, которое могло упорядочить файлы. К тому же Smartmatic выплатила вице-министру Лойо 1,5 миллиона долларов в качестве "комиссионных с продаж" за лобби. Ведь подобная система требует поставки определенных АСУ американо-израильского происхождения.

Срок работы нынешней системы АСУ в КР подходит к концу. А значит, напрашивается резонный вопрос: не лоббировали и не лоббируют ли депутаты поставки новых АСУ, чтобы получить свои "комиссионные". Не является ли внедрение порочной смешанной системы голосования и озвученные фондом, работающим на иностранные гранты, риски еще до принятия законопроекта неким сговором? И почему так усиленно депутаты "проталкивают" внедрение этой системы электронного голосования в Кыргызстане? Ведь, как и в той же Венесуэле, это может привести к "перетоку" персональных данных в спецслужбы других государств. Похоже на весьма серьезную коррупционную схему. Так, может быть, нынешние трудности и возмущения делаются для дальнейшего лоббирования ряда депутатов и кандидатов собственных интересов? А чтобы убить окончательно еще и без того низкую явку на выборы в стране и убедить всех в этом, как раз и нужны перевыборы…