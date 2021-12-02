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В Кыргызстане планируется строительство солнечных электростанций

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- Назгуль Абдыразакова
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В Министерстве экономики и коммерции КО прошла встреча министра Данияра Амангельдиев и министра финансов КР Алмаза Бакетаева с представителями компании "Экоэнер Инвершнс" во главе с исполнительным директором – председателем совета директоров Луис Де Вальдивиа. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики КР.

По ее данным в рамках данной встречи были обсуждены вопросы по строительству солнечных электростанций путем прямых инвестиций, а также по строительству гидроэлектростанций с применением механизма государственно-частного партнерства с участием компании "Экоэнер Инвершнс".

Данная компания имеет 30 лет опыта в проектах в сфере ВИЭ (возобновляемые источники энергии), гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций по всему миру.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о взаимопонимании по реализации аналогичных проектов фотоэлектрических и гидроэлектростанций,- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/410239
Теги:
строительство, Кыргызстан
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