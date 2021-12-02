В КР социально уязвимые слои населения обеспечат саженцами

В Кыргызстане началась поставка саженцев плодовых пород в рамках программы поддержки социально уязвимых слоев населения в условиях пандемии COVID-19. Первая партия саженцев абрикоса и яблони уже доставлена в Кара-Кульджинский и Ноокенский районы, г. Балыкчы. Данная работа проводится Государственным агентством лесного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства КР в рамках проекта "Интегрированное управление лесными экосистемами КР", финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом. Об этом сообщает пресс служба МСЛиВХ КР.

По их данным, более 160 тысяч саженцев яблони, абрикоса, смородины будут распределены среди 7 717 наиболее уязвимых домохозяйств Ат-Башинского, Нарынского, Таласского, Токтогульского, Аксыйского, Ноокенского, Кара-Кульджинского и Баткенского районов, городов Каракол и Балыкчы. Посадочный материал предоставляется в целях создания альтернативных источников дохода в среднесрочной перспективе и смягчения последствий кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Закупаемые саженцы фруктовых деревьев интенсивных сортов, отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к морозам и другим климатическим стрессам. Благодаря этим качествам домохозяйства смогут получить первый урожай уже в течение нескольких лет. К примеру, абрикос начинает плодоносить на 2-3 год и может дать от 20 до 80 кг урожая в зависимости от возраста в ближайшей перспективе.

Списки социально уязвимых домохозяйств были предоставлены 61 айыл окмоту, которые граничат с территорией 13 пилотных лесхозов. Одним из основных критериев было наличие приусадебного участка или огорода. В среднем на каждое домохозяйство предусмотрено по 15 саженцев, для домохозяйств Баткенского района по 59 саженцев. Посадочный материал для домохозяйств Ат-Башинского, Нарынского, Таласского районов и г. Каракол будет доставлен ранней весной.

В рамках вышеуказанного проекта выделено 1,17 млн. долларов США для оказания поддержки усилий по реагированию на пандемию COVID-19. Из них, около 270 тыс. долларов США запланированы на закупку саженцев плодовых культур, - говорится в сообщении.