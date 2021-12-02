Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

В КР социально уязвимые слои населения обеспечат саженцами

102  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане началась поставка саженцев плодовых пород в рамках программы поддержки социально уязвимых слоев населения в условиях пандемии COVID-19. Первая партия саженцев абрикоса и яблони уже доставлена в Кара-Кульджинский и Ноокенский районы, г. Балыкчы. Данная работа проводится Государственным агентством лесного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства КР в рамках проекта "Интегрированное управление лесными экосистемами КР", финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом. Об этом сообщает пресс служба МСЛиВХ КР.

По их данным, более 160 тысяч саженцев яблони, абрикоса, смородины будут распределены среди 7 717 наиболее уязвимых домохозяйств Ат-Башинского, Нарынского, Таласского, Токтогульского, Аксыйского, Ноокенского, Кара-Кульджинского и Баткенского районов, городов Каракол и Балыкчы. Посадочный материал предоставляется в целях создания альтернативных источников дохода в среднесрочной перспективе и смягчения последствий кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Закупаемые саженцы фруктовых деревьев интенсивных сортов, отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к морозам и другим климатическим стрессам. Благодаря этим качествам домохозяйства смогут получить первый урожай уже в течение нескольких лет. К примеру, абрикос начинает плодоносить на 2-3 год и может дать от 20 до 80 кг урожая в зависимости от возраста в ближайшей перспективе.

Списки социально уязвимых домохозяйств были предоставлены 61 айыл окмоту, которые граничат с территорией 13 пилотных лесхозов. Одним из основных критериев было наличие приусадебного участка или огорода. В среднем на каждое домохозяйство предусмотрено по 15 саженцев, для домохозяйств Баткенского района по 59 саженцев. Посадочный материал для домохозяйств Ат-Башинского, Нарынского, Таласского районов и г. Каракол будет доставлен ранней весной.

В рамках вышеуказанного проекта выделено 1,17 млн. долларов США для оказания поддержки усилий по реагированию на пандемию COVID-19. Из них, около 270 тыс. долларов США запланированы на закупку саженцев плодовых культур, - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410244
Теги:
борьба, Кыргызстан, Помощь, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  