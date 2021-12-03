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Опасность нас еще не миновала

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- Нина Ничипорова
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Коронавирусная инфекция остается первой причиной смерти в Европе и Центральной Азии. Отмечается, что неделю назад от COVID–19 в странах региона в среднем умирали 4 тысячи 200 человек в день, это почти в два раза больше, чем в сентябре. По мнению экспертов, в 25 из 53 стран Европейского региона уже в ближайшее время больницы могут не справиться с наплывом пациентов, а до марта следующего года в 49 странах больным не будет хватать мест в палатах интенсивной терапии. К весне число смертей в регионе, по оценкам ВОЗ, может превысить 2,2 миллиона.

"Чтобы справиться с вирусом и не прибегать к жестким ограничениям, мы должны применить так называемый подход вакцина плюс. Это значит, пройти полный курс вакцинации, сделать дополнительную, бустерную дозу, если есть такая возможность, а также сделать меры профилактики частью ежедневной жизни", - отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

На фоне происходящего Кыргызстан, можно сказать, является исключением. Вчера по статистике заболели 53 человек, трое умерли. Тоже плохо, что люди болеют и умирают, и надежды на то, что опасность нас миновала, особо нет.

С наступлением холодов люди проводят больше времени вместе в помещениях, а вакцинированы далеко не все кыргызстанцы. Все это создает крайне благоприятные условия для распространения вируса.

А британские вирусологи сообщили о появлении нового штамма коронавируса, содержащего ряд мутаций. В шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 обнаружили 32 мутации, и сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами. Научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Том Пикок говорит, что у нового штамма "по–настоящему ужасный мутационный профиль спайк–белка".

К настоящему моменту известно только о 10 случаях, когда вариант B.1.1.529 выявлялся при расшифровке геномов коронавируса из образцов, взятых у заболевших. Впервые его внесли в базы данных 11 ноября.

В Японии же, напротив, исчез коронавирус. Пятая и самая сильная волна пандемии, вызванная сверхзаразным вариантом дельта, внезапно прекратилась. Три месяца назад, на пике распространения штамма дельта, в Японии выявляли около 26 тысяч инфицированных в день. Сейчас - меньше 200. Смертность вообще стремится к нулю. В качестве основных факторов, позволивших переломить ситуацию, обычно называют высокий уровень вакцинирования и дисциплину. Но ученые считают, что дело и в генетических изменениях коронавируса, который перестал размножаться. "Мы были просто шокированы", - говорит японский профессор Ицуро Иноуэ.

В России считают, что дельта–штамм сдерживает мутацию и его исчезновение опасно. Корона преподносит свои "загадки". А эпидемиологи и наши, и зарубежные говорят в один голос, что вакцинацию никто не отменял. Идет настоящая война с ковид, и умирают люди, которые не подготовили свой организм к встрече с вирусом. И пока единственное спасение - это вакцины.


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URL: https://www.vb.kg/410261
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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