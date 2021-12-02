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После локдауна в КР в сфере обслуживания настал дефицит персонала

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- Назгуль Абдыразакова
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По данным сервиса HeadHunter Кыргызстан, зарплаты в общепите увеличились за время пандемии на 20%, а спрос на работников вырос более чем в 2 раза. Об этом сообщает вышеназванная компания.

По словам предпринимателей, в индустрии недостаточно работников.

"С отменой последних ограничений поток посетителей восстановился, однако обслуживающего персонала не хватает. Работодателям приходится прилагать больше усилий и улучшать условия работы, чтобы привлечь сотрудников.

Несмотря на все меры предосторожности, люди не готовы рисковать. Они опасаются наступления нового локдауна.

Чаще всего официантами и хостес традиционно шли работать студенты, но глобальная диджитализация и нарастающая популярность удаленной работы открыла для них относительно новый источник дохода – интернет. Возможность гибкого графика и работы из любой точки мира привлекает намного больше, чем напряженная работа в сфере обслуживания. Кроме того, спрос на молодых специалистов в IT-индустрии заметно возрос. Некоторым компаниям для продвижения в соцсетях понадобились дизайнеры и SMM-специалисты", - говорится в сообщении компании HeadHunter.


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URL: https://www.vb.kg/410265
Теги:
трудоустройство, Кыргызстан
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