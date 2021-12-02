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Ташиев: Келдибеков распространяет неверные данные

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Ахматбек Келдибеков распространяет неверные данные о схеме, якобы искажающей результаты выборов. Об этом журналистам сказал заместитель председателя кабинета министров - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ относительно неполадок на сайте ЦИК пояснил, что был внешний сбой и что он не имет никакого отношения к системе.

"Келдибеков выдал неправильную информацию. Нет никакой схемы в Центризбиркоме, как он утверждает. Поэтому мы и пригласили Ахматбека Келдибекова, чтобы показать ему, как на самом деле работает правильная система, как защищается на государственном уровне госсистема и сохраняется", - сказал Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/410266
Теги:
Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, ГКНБ, Кыргызстан
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