Ташиев: Келдибеков распространяет неверные данные

Ахматбек Келдибеков распространяет неверные данные о схеме, якобы искажающей результаты выборов. Об этом журналистам сказал заместитель председателя кабинета министров - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ относительно неполадок на сайте ЦИК пояснил, что был внешний сбой и что он не имет никакого отношения к системе.

"Келдибеков выдал неправильную информацию. Нет никакой схемы в Центризбиркоме, как он утверждает. Поэтому мы и пригласили Ахматбека Келдибекова, чтобы показать ему, как на самом деле работает правильная система, как защищается на государственном уровне госсистема и сохраняется", - сказал Ташиев.