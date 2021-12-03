ЕФСР готов предоставить КР трехлетнюю программу бюджетной поддержки

Кабмин Кыргызстана обсуждает с Евразийским фондом стабилизации и развития трехлетнюю программу бюджетной поддержки. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков на II Евразийском конгрессе.

По его словам, это связано с тем, что в среднесрочной перспективе уязвимость страны к внешним шокам остается.

"Республике нужно дополнительно диверсифицировать экономику, заниматься улучшением работы госинститутов, повышать человеческий капитал. Это требует денег. И это задача не одного года. В этом плане мы планируем оказать поддержку кабинету министров в течение трех лет, в том числе и на проведения важных для страны преобразований", - рассказал Андрей Широков.

Деньги будут выданы в качестве льготного кредита. Однако сумма и точные условия займа до подписания сторонами соответствующего договора не разглашаются.