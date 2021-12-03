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Омурзак Толобеков: Мы снимем сериал "Семетей - cын Манаса" для Netflix

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- Анастасия Карелина
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Netflix заинтересовалась сюжетом фильма "Семетей - сын Манаса". В ближайшее время начнутся съемки сериала, который после выйдет на знаменитой стриминговой платформе. Об этом VB.KG рассказал сценарист и продюсер картины Омурзак Толобеков.

Несколько месяцев назад, когда еще шли съемки фильма, продюсер Омурзак Толобеков полетел в Москву. Он хотел, чтобы фильм непременно потом вышел в российский прокат. Но выяснилось, что в условиях пандемии люди не хотят ходить в кинотеатры, предпочитая знакомиться с новинками кино на платформах Netflix и Amazon.

"Дистрибьютеры в Москве и Стамбуле посоветовали мне обратить внимание на них. И сейчас поступило предложение от руководства Netflix. Они готовы с конца 2021 года начать финансировать производство сериала на основе эпоса. Мы должны будем снять пять серий. Каждая по 2 часа 45 минут. То есть, общий хронометраж сериала составит более 14 часов. И после сериал выйдет на Netflix", - пояснил Омурзак Толобеков.


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URL: https://www.vb.kg/410283
Теги:
кино, Кыргызстан, фильм, Манас
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