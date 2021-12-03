Тимур Исаков: Методы запугивания о вреде наркотиков сейчас уже не работают

"Наркосцена изменилась, и методы запугивания о вреде наркотиков уже не работают. Дорога, по которой мы катили четверть века, и та наркоситуация, к которой мы привыкли, резко меняются. Всё говорит о том, что нужна, модернизированная, более совершенная наркополитика, соответствующая реалиям времени. Мы всё больше отходим от запугивания населения о вреде наркотиков, которое было в основе такой политики много лет", - сказал VB.KG главный специалист службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР, ответственный секретарь Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров Тимур Исаков.

По словам эксперта по вопросам здравоохранения Елены Баялиновой, в конце ноября начала работать созданная Международная комиссия по наркополитике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии, куда вошли представители Кыргызстана. "Ее создание инициировано Глобальной комиссией по наркополитике с целью продвижения более сбалансированного и ориентированного на права человека подхода к наркополитике в регионе. Комиссию возглавляет экс-президент Польши Александр Квасьневский", - отметила в интервью VB.KG Елена Баялинова.

Комиссия опубликовала свои первые аналитические отчеты - о наркополитике, восприятии наркотиков и масштабе их потребления в странах нашего региона. Согласно оценкам экспертов, инъекционные наркотики в регионе употребляют 3 млн человек - и это второй показатель в мире. Больше всего людей, употребляющих наркотики, приходится на Россию (1,8 млн), Украину (317 тыс.), Казахстан (94,6 тыс.) и Румынию (81,5 тыс.). При этом страны Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии - единственный регион в мире, где продолжает расти число новых случаев инфицирования ВИЧ среди всех возрастных групп. Эксперты считают, что эти две проблемы напрямую связаны друг с другом, добавила Елена Баялинова.

Поэтому не случайно для тридцати сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики было проведено обучение по профилактике ВИЧ-инфекции при взаимодействии с ключевыми группами. Тренинг был организован Общественным фондом "Альтернатива в наркологии" при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан". Тимур Исаков, опытный теоретик и борец с наркобизнесом,

акцентировал внимание сотрудников внутренних дел на наркополитике Кыргызстана в сфере профилактики ВИЧ, рассказал о региональной и национальной наркоситуации, об особенностях взаимодействия с ключевыми группами.

"Мы познакомили участников тренинга с инструкцией о профилактике ВИЧ среди ключевых, наиболее уязвимых групп, - рассказал Тимур Исаков. – Очевидно, что еще имеется недостаток знаний о ВИЧ и её профилактике, наблюдается незнание и законов. Молодежь активно пересаживается на новые психоактивные вещества, торговля переходит с улиц в Интернет. Согласно одному из выводов криминологов мира, участников Всемирного криминологического конгресса в Гаване, общая профилактика сейчас уже не работает. Речь идет о том, что мы должны переключиться от никому не нужной и вредной общей профилактики на профилактику, направленную непосредственно на ключевые группы, а еще лучше - на индивидуальную".

"Как правило, новые синтетические нарковещества и их компоненты, которые попадают к нам из Юго-Восточной Азии, не распределяются и не продаются, как раньше, через дилеров, - сказал VB.KG начальник организационно-аналитического управления СБНОН, подполковник милиции Айдар Шигаев. - Сейчас используется новая модель бесконтактной закладки - через Интернет, мобильные кошельки и т.п. Это происходит примерно так же, как мы оплачиваем услуги за свет или газ. В определенной группе или наркосообществе лицо скрытно выдвигает рекламу в Интернете, находятся клиенты, и после расчета через электронный кошелек эти дельцы указывают на место закладки. Мы, конечно, предпринимаем усилия. У нас даже создан специальный отдел по противодействию синтетическим наркотикам и киберугрозе, но преступления, связанные с синтетическими наркотиками, для нас пока являются сравнительно новым явлением, поэтому статистика только зарождается".