Руслан Казакбаев провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев встретился с министром иностранных дел Нидерландов Беном Кнапеном.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, отметили необходимость активизации всего спектра взаимодействия.

В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений стороны обсудили план совместных мероприятий по случаю празднования в 2022 году юбилейной даты. В этом отношении, договорились о необходимости проведения взаимных визитов официальных делегаций и бизнес-миссий для укрепления политического диалога, наращивания делового партнерства, а также обмена опытом в сферах прикладного интереса (сельское хозяйство, зеленая энергетика, информационные технологии, логистика, креативная индустрия, образование, рациональное использование водных ресурсов, борьба с последствиями изменения климата, туризм).

Министр Руслан Казакбаев передал на рассмотрение нидерландской стороне проект Дорожной карты по сотрудничеству между КР и Нидерландами на 2022-2025 гг. и проект плана мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений в 2022 году.

Стороны подчеркнули важность расширения двусторонней договорно-правовой базы и обсудили ход согласования проекта Соглашения об избежании двойного налогообложения. Кыргызская сторона передала проекты Соглашений по сотрудничеству в сфере поощрения и защиты инвестиций, здравоохранения, сельского хозяйства, окружающей среды, коммуникаций и информационных технологий, образования и науки, культуры, туризма и спорта.