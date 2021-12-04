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Максим Гордеев представит Кыргызстан на зимних олимпийских играх в Пекине

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- Назгуль Абдыразакова
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Максим Гордеев получил лицензию на XXIV Зимние Олимпийские Игры. Об этом сообщает государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По данным агентства, член национальной сборной команды Кыргызской Республики по лыжному спорту Максим Гордеев получил лицензию на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.

"Спортсмен стал обладателем квоты в дисциплине слалом "Альпийские лыжи", результаты которого показаны на официальном сайте Международной Федерации лыжного спорта в списке участников на предстоящие зимние Олимпийские Игры 2022", - говорится в сообщении госагенства.

Отметим, что XXIV Зимние Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля в городе Пекин.


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URL: https://www.vb.kg/410332
Теги:
Китай, спорт, Кыргызстан, Олимпийские игры
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