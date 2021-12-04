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Пограничники пресекли незаконный провоз грузов в Баткенской области

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- Назгуль Абдыразакова
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3 декабря 2021 года пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли контрабандный провоз грузов через границу. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

По его данным, в ходе несения службы в селе Интернационал Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал автомашину Opel Zafira под управлением гражданина Кыргызской Республики А.Ш., 1995 г.р.

"При досмотре салона автомобиля пограничный наряд обнаружил груз – более 470 кг мандаринов, выращенных в Таджикистане. Позже в селе Беш-Кент Лейлекского района пограничники задержали автомашину Nissan под управлением гражданина Кыргызстана Б.О., 1988 г.р. Во время досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил 500 кг винограда из Таджикистана. В обоих случаях водители пытались нелегально без документов провезти грузы из Таджикистана в Кыргызстан. После оформления соответствующих протоколов водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства", -говорится в сообщении пограничной службы.


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URL: https://www.vb.kg/410344
Теги:
Баткенская область, Погранслужба, Кыргызстан
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