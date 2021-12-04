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В столице прошла церемония принятия присяги будущих спасателей МЧС КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в государственном центре подготовки спасателей (ГЦПС) МЧС КР прошло торжественное мероприятие - принятие присяги будущими спасателями. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По ее данным, в ходе прохождения службы, призывники получат много полезных навыков, изучат действия спасателей при аварийно-спасательных мероприятиях в зоне ЧС.

"Военнослужащие солдаты срочной службы министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики во время прохождения службы освоят профессию спасателя. Им будут вручены сертификаты на право проведения аварийно-спасательных работ. Военнослужащим солдатам срочной службы министерства чрезвычайных ситуаций КР будет предоставлено первостепенное право принятие на работу",- говорится в сообщении МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/410352
Теги:
МЧС, присяга, спасатели, Кыргызстан
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