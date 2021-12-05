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В Бишкеке пройдет научная конференция в смешанном формате

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице 7-8 декабря 2021 года состоится первая республиканская научно-практическая конференция на тему "Учебники нового поколения: концепции, опыт, рефлексия".

Цель конференции – способствовать повышению качества образования Кыргызской Республики путем обмена опытом специалистов в разработке учебной книги нового поколения. Об этом сообщает министерство образования и науки КР.

По ее данным, двухдневная конференция предоставит возможность участникам познакомиться с опытом разных стран в разработке подходов к созданию современных учебно-методических комплексов, обсудить роль школьного учебника в построении интерактивной инклюзивной среды обучения, рассмотреть особенности работы с электронными и печатными учебными материалами авторов и авторских коллективов, издательств, экспертов по качеству, методистов, учителей.

"В рамках мероприятия планируется принять резолюцию о совершенствовании практики создания учебников нового поколения для обеспечения равных возможностей и высокого качества обучения.

Конференция будет проходит в смешанном формате и соберет более 100 участников из Кыргызстана, ближнего и дальнего зарубежья, представляющих государственные и негосударственные образовательные организации, в том числе представителей вузов, системы повышения квалификации, структур оценки качества образования, городских и районных управлений/отделов образования, издательств, авторов учебников, электронных обучающих приложений, дизайнеров, иллюстраторов", - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/410354
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан
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