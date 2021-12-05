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В Степногорске злоумышленники оформили на женщину кредит в 2 млн тенге

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- Назгуль Абдыразакова
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Неизвестные позвонили жертве и представились сотрудниками службы безопасности банка, передает Zakon.kz.

2 декабря в дежурную часть Управления полиции города Степногорска поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестные лица посредством приложения одного из банков второго уровня оформили на ее имя кредит на сумму 2 млн тенге.

14 октября неизвестные позвонили потерпевшей и, представившись сотрудниками службы безопасности банка, заверили, что на ее имя оформлен кредит, а позже прислали поддельный договор кредита ей в мессенджер.

Женщину убедили установить на смартфон приложение удаленного управления AnyDesk – якобы для проверки. После этого на нее оформили два кредита на общую сумму 2 млн. тенге.

"По данному факту следственным отделом начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК "Мошенничество". Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц", - говорится в сообщении издания.


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URL: https://www.vb.kg/410362
Теги:
Казахстан, мошенничество
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