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Российский блогер Дава приедет в Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Блогер опубликовал на своей странице инстаграма разговор с девушкой из Кыргызстана, которой он ранее подарил путевку в Дубай. Кыргызстанка рассказала, что некоторые стали ее осуждать за то, что она сразу согласилась полететь в Дубай. На что блогер пояснил что девушка летит не лично с ним, а с группой.

Кроме того, она в слезах рассказала что приехала в Москву, чтобы закрыть долги матери, которую подставили и что в настоящее время она находится в местах лишения свободы. Дава пообещал, что поможет ей отдать долг и выразил желание увидеть Кыргызстан и попросил девушку стать ее гидом во время пребывания в нашей стране.

Отметим, что ранее Дава подарил курьеру Эламану из Кыргызстана айфон за то что он быстро доставил еду, а позже подарил путевку в Дубай.


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URL: https://www.vb.kg/410367
Теги:
Россия, Кыргызстан
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