В Москве скончался кинопродюсер, основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

В Москве на 76-м году жизни скончался известный кинопродюсер, создатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн. Об этом пишет ТАСС и другие российские СМИ.

Марк Рудинштейн умер в больнице. В середине ноября он был госпитализирован с сердечным приступом.

Родился Марк Рудинштейн в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Московская сага" и других. В 1990 году Рудинштейн организовал кинофестиваль, которым руководил 15 лет. В 2004 его сменил Александр Роднянский.