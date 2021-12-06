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В Москве скончался кинопродюсер, основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

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- Анастасия Карелина
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В Москве на 76-м году жизни скончался известный кинопродюсер, создатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн. Об этом пишет ТАСС и другие российские СМИ.

Марк Рудинштейн умер в больнице. В середине ноября он был госпитализирован с сердечным приступом.

Родился Марк Рудинштейн в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Московская сага" и других. В 1990 году Рудинштейн организовал кинофестиваль, которым руководил 15 лет. В 2004 его сменил Александр Роднянский.


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URL: https://www.vb.kg/410389
Теги:
кино, Россия
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