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В Сокулукском районе задержан подозреваемый в изнасиловании

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 5 декабря 2021 года в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о том,

что неизвестный мужчина избил и изнасиловал 16-летнюю девушку.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений согласно статье 154 (Изнасилование).

С заявлением обратился отец девушки и просил принять меры в отношении неизвестного лица, который рано утром 5 декабря 2021 года под предлогом подвезти на работу в Бишкек дочь, 2004 года рождения, по пути применив силу, изнасиловал ее.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района подозреваемый был установлен и задержан, им оказался житель Чуйской области К.Н.1990 года рождения. По данному назначены соответствующие экспертизы.

Кроме, того сообщаем, что в тот же день, 5 декабря 2021 года, жители одного из сел Сокулукского района в количестве примерно 50 человек

пришли в Сокулукский РОВД, чтобы выразить свои возмущения и требования по вышеуказанному факту. К собравшимся вышел начальник ОВД Сокулукского района, повогорил с ними и все разъяснил, после этого собравшиеся разошлись. Было отмечено, что по факту преступления будет полное и объективное расследование. Задержанный водворен в ИВС. Ведутся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/410396
Теги:
ГУВД, изнасилование, Сокулукский район, Чуйская область, Кыргызстан
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