В Центр по профилактике правонарушений за год доставляется более 1200 детей

В Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ЦППН) СОБ МВД доставляются дети в возрасте от 3 до 18 лет, заблудившиеся, самовольно ушедшие из дома и детских учреждений, находящиеся в розыске, а также дети оставшиеся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, нуждающиеся в помощи государства.

ЦППН свою деятельность осуществляет во взаимодействии с подразделениями ОВД, государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также сотрудничает с международными организациями и компетентными органами СНГ.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве государств-участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания (подписанного 7 октября 2002 года в Кишиневе) - ЦППН является единственным транзитным центром в нашей стране, через который осуществляется прием и сопровождение детей из стран-участниц СНГ.

В целях установления личности несовершеннолетних, места жительства родителей, а также документов требующих для пресечения государственной границы ЦППН поддерживает тесную взаимосвязь с транзитными центрами, таких, как "Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Москве, "Центром адаптации детей" Управления образования Казахстана и "Центром оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним" МВД Узбекистана. Сотрудники ЦППН обменивается опытом работы с компетентными органами СНГ, а также нормативными актами, учебной и методической литературой.

За 11 месяцев этого года в ЦППН были доставлены 16 несовершеннолетних-граждан нашей страны, как оставшиеся на

территории другого государства без попечения родителей или законных представителей. Из числа доставленных детей: девочек - 3, мальчиков – 13. Сотрудниками ЦППН был организован выезд в Казахстан и возвращены 2 несовершеннолетних, а остальные 14 детей возвращены сотрудниками компетентных органов России.

С возвращенными детьми проводилась работа по установлению условий жизни и воспитания в семье, выясняли причины пребывания на территории другого государства. После проведенной профилактической и воспитательной работы, дети переданы прибывшими за ним родителям или лицам их заменяющим, для дальнейшего воспитания и содержания.