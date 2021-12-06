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Мэрия Бишкека: "Новогоднего фейерверка не будет!"

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- Айжан Мамбеталиева
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Столичный муниципалитет сообщает об отмене праздничного салюта на Новый год. Каждый год, в осенне-зимний период, горожане сталкиваются с ощутимым ухудшением качества воздуха, связанным с периодом отопления и увеличением потребления ГСМ автотранспортными средствами. Уровень загрязнения воздуха в столице бьет антирекорды, в связи с этим, мэрия считает неправильным и невозможным ухудшать и без того хрупкую экологическую обстановку.

В этом году по экологическим причинам принято решение отказаться от традиционного праздничного фейерверка на Новый год, после которого всегда наблюдается плотная дымовая завеса. Высвобожденные средства от отказа проведения салюта (около 800 тысяч сомов) будут потрачены на более важные целевые задачи.

В целях сохранения экологии и безопасности мэрия призывает жителей города воздержаться от покупки и использования петард и ручных фейерверков во время новогоднего празднования.


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URL: https://www.vb.kg/410399
Теги:
мэрия, праздник, экология, Кыргызстан, смог
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