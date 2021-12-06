Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Сегодня, 6 декабря, состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Пользуясь случаем, президент Узбекистана по телефону поздравил с днем рождения Садыра Жапарова.

В ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и развитие двустороннего сотрудничества.

Шавкат Мирзиеев, поздравив с днем рождения, искренне пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а братскому народу Кыргызстана - мира и процветания. Он отметил значительный вклад Садыра Жапарова в укрепление дружеских и стратегических отношений между двумя странами.

Садыр Жапаров поблагодарил узбекского коллегу за теплые пожелания и подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам кыргызско-узбекской повестки.

Глава государства также отметил важность укрепления стратегического партнерства между двумя государствами, а также продвижение взаимовыгодных проектов во благо народов Кыргызстана и Узбекистана.