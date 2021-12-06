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Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 6 декабря, состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Пользуясь случаем, президент Узбекистана по телефону поздравил с днем рождения Садыра Жапарова.

В ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и развитие двустороннего сотрудничества.

Шавкат Мирзиеев, поздравив с днем рождения, искренне пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а братскому народу Кыргызстана - мира и процветания. Он отметил значительный вклад Садыра Жапарова в укрепление дружеских и стратегических отношений между двумя странами.

Садыр Жапаров поблагодарил узбекского коллегу за теплые пожелания и подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам кыргызско-узбекской повестки.

Глава государства также отметил важность укрепления стратегического партнерства между двумя государствами, а также продвижение взаимовыгодных проектов во благо народов Кыргызстана и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/410401
Теги:
президент, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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