В столице прошел первый розыгрыш Кубка мэра по фигурному катанию (фото)

На городском катке завершился первый розыгрыш кубка мэра Бишкека по фигурному катанию. В турнире приняли участие более 90 спортсменов в различных возрастных категориях из Казахстана, Узбекистана и нашей страны.

Городской каток нынче не узнать. Раньше это было похоже на большую брезентовую палатку, в которой, кроме ледовой коробки, еле-еле размещалось несколько рядов кресел для зрителей. Сейчас вместимость ледовой арены увеличилась до трех тысяч посадочных мест, за ледовой площадкой появились скамейки для запасных хоккеистов, арбитров, строители заканчивают оборудование раздевалок. Капитальный ремонт проведен не случайно. В начале следующего года на городском катке пройдут матчи чемпионата мира отборочного турнира четвертого дивизиона. Однозначно, если бы хозяева этой спортивной арены не решились на обновление своего объекта, хоккейные баталии в Бишкеке точно бы не состоялись.

Но волею судеб первым турнир на городском катке прошел не по хоккею, а по фигурному катанию. В принципе в этом не было ничего не обычного. Фигуристы ребята неприхотливые. Им не нужны скамейки для запасных, огромные раздевалки. Скинули мальчишки и девочки в маленьких комнатках повседневную одежду, переоделись в спортивную форму - и быстрее на лед.

Забегая вперед скажем, что на церемонии награждения победителей и призеров прошедших соревнований вице-мэр Виктория Мозгачева справедливо заметила, что фигурное катание - один из самых красивых и эстетичных видов спорта, а потому его необходимо развивать и поддерживать. Тренеры и спортсмены, услышав эти слова, долго хлопали ей. Им сильно хочется получить поддержку от государства.

Самые упорные соревнования прошли в разделе "Кандидат в мастера спорта". Острую конкуренцию нашим фигуристам составили соперники из Казахстана. И в этом не было ничего удивительного. Почти в каждом областном центре этой соседней страны возведены ледовые дворцы спорта, в которых действуют секции по фигурному катанию. Так что казахстанские фигуристы намеревались увезти из Бишкека все основные призы. Но задуманное друзьями-соперниками удалось лишь отчасти - в Кыргызстане тоже есть замечательные фигуристки.

Представляете, 13-летняя бишкекчанка Жасмин Шлага занимается фигурным катанием 11 лет. То есть на лед она вышла в два года. "Я даже не знаю, что я раньше научилась делать: ходить или кататься на коньках", - сказала она. Жасмин уже после исполнения короткой программы стала лидером состязаний, а в произвольной - закрепила свой успех. Она четко и уверенно исполняла все элементы программы, к тому же эта фигуристка тонко чувствует музыку. Так что победа Жасмин Шлаги была безоговорочной.

Второе место среди кандидатов в мастера спорта заняла опять же бишкекчанка - София Шубина. И эта фигуристка может достичь больших высот в фигурном катании. Она очень пластична, грациозна и к тому же весьма честолюбива. "Мечтаю прославлять Кыргызстан на мировых ледовых аренах", - смело заявила она корреспонденту VB.KG.

А вот в соревнованиях юношей первое место занял представитель Нур-Султана Расул Гатият. Мальчишке всего 13 лет, но он уверенно чувствует себя на льду, для него прыжки и другие сложные элементы не являются большой проблемой. К сожалению, прекратил заниматься фигурным катанием наш талантливый фигурист Даниил Светличный. Два года назад он получил травму и с тех пор решил больше не возвращаться на лед. Обидно, он почти уже стал мастером международного уровня.

Почти все участники розыгрыша кубка мэра были награждены почетными дипломами и подарками. А вице-мэр Виктория Мозгачева высказала твердую уверенность, что этот турнир станет традиционным.