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В Бишкеке начался семинар о роли женщин-милиционеров в современных условиях

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- Айжан Мамбеталиева
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МВД: Важно использовать потенциал женщин-милиционеров в повышении уровня доверия населения к органам внутренних дел.

Сегодня, 6 декабря текущего года стартовал двухдневный рабочий семинар "Роль женщин-милиционеров в современных условиях: проблемы и перспективы развития" приуроченный к 10-летнему юбилею Кыргызской ассоциации женщин-милиционеров и 5-летнему юбилею Кыргызской ассоциации женщин сектора безопасности, правопорядка и законности.

Мероприятие организовано при содействии Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

В рабочем семинаре участие приняли председатель Ассоциации женщин-милиционеров, полковник милиции в отставке, доктор исторических

наук, профессор Каана Айдаркул, советник по полицейским вопросам Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Константин Бедарев, координатор программы по уголовному правосудию в Центральной Азии, Управления ООН по наркотикам и преступности Жыпар Ракишева, председатель наблюдательного совета Ассоциации КАЖСБ, полковник милиции в отставке Шамшибек Мамыров и члены правления Кыргызской Ассоциации женщин-милиционеров.

В рамках семинара будут обсуждаться вопросы, существующей ситуации гендерной репрезентативности женщин в милиции, роли и места женщин в органах внутренних дел, повышения их потенциала и вклада в повышение уровня доверия населения к милиции.

Мероприятие с приветственным словом открыла президент Ассоциации женщин-милиционеров Кыргызстана Каана Айдаркул, которая поприветствовала участников семинара и отметила, что ассоциация женщин-милиционеров образована 10 лет назад и за короткое время смогла показать свой потенциал и важность. Она была создана в трудные для страны времена, создание продиктовано обстановкой, складывающейся в республике в те дни.

Далее, слово было предоставлено советнику по полицейским вопросам Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Константину Бедареву, который в своем выступлении подчеркнул важную роль женщин, служащих в органах внутренних дел. Он отметил, что представительницы прекрасного пола в погонах доказали, что они способны выполнять те же функции, что и их коллеги-мужчины, на том же уровне и в таких же трудных условиях и вносить свой неоценимый вклад.

Председатель наблюдательного совета Ассоциации КАЖСБ Шамшибек Мамыров назвал участниц семинара уникальными женщинами, которые не побоялись избрать трудную профессию сотрудника милиции: они ее любят и наполняют службу душевным теплом.


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URL: https://www.vb.kg/410443
Теги:
МВД, ОБСЕ, женщины, милиция
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