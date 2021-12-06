В ЕАЭС могут создать единую товаропроводящую сеть

В ЕАЭС рассматривают возможность создания единой товаропроводящей сети. Она, как отмечают в Евразийской экономической комиссии, призвана стать фактором гарантии продовольственной безопасности региона и катализатором экспортной активности стран-партнеров.

"Выстраивание транспарентной транспортно-логистической цепи, увеличение объемов складских мощностей, а также создание системы управления товарно-материальными потоками будут способствовать наращиванию объемов взаимной торговли и стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции", – заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян в ходе прошедшего в Москве Второго Евразийского конгресса.

В обсуждение этой темы приняли включились руководители профильных министерств, представители частного сектора, экспертного сообщества стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также Узбекистана и Таджикистана.

Тем временем, ЕЭК и Евразийский банк развития уже приступили к комплексному исследованию, с целью подготовки концепции формирования товарораспределительной системы для данных семи государств.

"Наибольшая эффективность будет достигнута при создании нормативно-правовой базы, а также поддержке и инвестировании в физическую и цифровую инфраструктуру со стороны государства и заинтересованности бизнеса в использовании и развитии товаропроводящих сетей", – подчеркивает директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян.

В свою очередь министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев считает, что реализация торговой повестки создаст товаропоток для транспортных коридоров на пространстве ЕАЭС. По словам министра, сейчас появилось множество новых факторов, способных придать импульс развитию маршрутов.

Слепнев также напомнил, что недавно на заседании Евразийского межправсовета, проходившем в Кыргызстане, в городе в Чолпон-Ата, была принята дорожная карта по цифровизации транспортных железнодорожных коридоров. Основные мероприятия планируется осуществить в 2020 годум году, после чего состоится переход к полной цифровизации товаросопроводительных, грузовых и разрешительных документов.